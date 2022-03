Nieuw kantoorgebouw van TVH stelt comfort medewerkers voorop

The Hub, dat is de naam van het nieuwe kantoorgebouw van TVH in Waregem. Termote en Vanhalst is al lang niet meer alleen maar een producent van heftrucks, maar is een wereldwijde speler voor machineonderdelen met meer dan 5000 werknemers.

Het paradepaardje van The Hub is het TVH Experience Center, waar je alles te weten komt over het bedrijf en zijn producten. Je kan er met een drone vliegen, of ontdekken welke service het bedrijf biedt. "We verwachten verschillende soorten bezoekers: klanten, leveranciers, scholen en studenten, en verenigingen die een bedrijfsbezoek doen", zegt Isabelle Van De Voorde van TVH.

"Comfort werknemer voorop"

TVH heeft al meer dan 5000 werknemers, waarvan de helft in ons land, en heeft dus steeds meer ruimte nodig. In het nieuwe gebouw staat het comfort van de werknemer voorop. "Vroeger hadden we echt een refter, een plaats om te eten, met stoelen en tafels. Nu hebben we er werk van gemaakt om daar meer het restaurantgevoel in te krijgen", vertelt Luc Rasschaert.

Het bedrijf is intussen actief in vier markten: heftrucks, machines voor landbouw, bouw en industrie. Dit jaar wil het nog 250 extra werknemers aantrekken.