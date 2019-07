Het nieuwe jeugdhuis komt boven een café in de Noordomstraat. De gemeente Koekelare zal de leegstaande bovenverdieping huren, de jeugdhuiswerking zal 250 euro per maand betalen. Het voorstel komt in september op de gemeenteraad. Het nieuwe jeugdhuis zou al om middernacht sluiten, het café eronder is wel langer open. Oppositiepartij CD&V blijft voorstander van een nieuw jeugdhuis in een pand dat eigendom is van de gemeente.