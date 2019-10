Daarom is het grensinformatienetwerk in het leven geroepen om die info sneller en gerichter te delen. Dat netwerk werd vanmiddag in Brugge voorgesteld. In de diverse lokale politiezones langs de grens zijn nu referentiepersonen aangeduid die via Whatsapp die extra info doorsturen naar bestaande kanalen. Een evaluatie van het nieuwe grensinformatienetwerk komt er over zes maanden.