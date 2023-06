Nieuw Groeningepark in Kortrijk is klaar

In Kortrijk is het Groeningepark helemaal klaar. Van de grote parking hebben ze een stadspark gemaakt met 2.000 vierkante meter groen.

Het nieuwe Groeningepark is ingedeeld is ingedeeld in verschillende zones: zo is er een speelzone met ook gras en een zandzone. Een groen plein is ook voor mensen met een rolwagen of buggy toegankelijk. Verder staan er snijbloemen bij een waterpartij waar ze regenwater willen opvangen. In het natuureiland moeten bomen en planten ruimte krijgen om te groeien.

"Het Groeningepark is een nieuwe, groene long in de stad," zegt schepen van Stadsvernieuwing Wout Maddens. "Maar het is ook een cruciale schakel in een langere, groene as. Het maakt de connectie met de Groeningekouter, Plein, Houtmarkt en het Begijnhofpark dat we ook uitbreiden met 2.600 m². Samen zijn deze publieke parken de tuinen van de Kortrijkzanen en de bezoekers in onze stad. Zo verhogen we de leefbaarheid en werken we aan verbonden buurten."

Veiliger verkeer

Samen met het park is ook het verkeer in de buurt veiliger gemaakt. "Fietsers komende van het Plein, die de Leeuw van Vlaanderenlaan willen inrijden moeten geen immense asfaltvlakte met aankomende snelle wagens meer oversteken," zegt schepen van Mobiliteit Axel Weyds. "Door het versmallen van de weg en het voorzien van een verhoogd aanliggend fietspad en doorgetrokken voetpaden is dit kruispunt stukken veiliger dan voorheen."

De aanleg van het park heeft bijna 1,3 miljoen euro gekost.