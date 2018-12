Nieuw geriatrisch dagziekenhuis in AZ Sint-Jan Brugge

In Brugge is op de campus Sint-Jan een nieuw geriatrisch dagziekenhuis en geheugenkliniek geopend.

Nu we ouder worden en langer wachten om de stap naar een bejaardenhuis te zetten, wordt een goed uitgerust geriatrisch ziekenhuis in de toekomst nog belangrijker. De nieuwbouw is seniorvriendelijk. Daar worden bejaarde patiënten voor één dag opgenomen voor onderzoek, diagnose of behandeling. Want voor ouderen heeft een langdurige opname met overnachtingen vaak vergaande gevolgen. "Het kost natuurlijk heel wat minder. Als je maar één dag moet komen is de kost lager voor de patiënt en voor de maatschappij", zegt Greet Lambert, diensthoofd geriatrie.

Gemiddeld 80 jaar

Op zo’n dienst geriatrie staat een multidisciplinair team ter beschikking . Bij de behandeling en zorg van ouderen komt nu eenmaal veel meer kijken dan bij de jongere patiënt. Dat kan gaan van geheugentraining tot stapoefeningen op een speciaal aangelegd terrein. De gemiddelde leeftijd van de patiënt is er tachtig jaar. Vorig jaar kreeg AZ Sint-Jan Brugge 1200 ouderen over de vloer voor ambulante zorgen. In de nieuwbouw is 20 miljoen euro geïnvesteerd.