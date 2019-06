Nieuw gebouw voor onderwijsopleiding VIVES Kortrijk

Hogeschool VIVES neemt in september in Kortrijk een gloednieuw gebouw in gebruik voor het studiegebied onderwijs.

Eerder al zijn de opleidingen stapsgewijs verhuisd van Tielt naar Kortrijk. Daarmee huisvest Kortrijk eindelijk ook opleidingen in het studiegebied onderwijs. Het gaat om 1100 studenten in de educatieve bacheloropleidingen kleuter- en lager onderwijs en de banaba en 300 studenten in de verkorte educatieve opleidingen. VIVES beschikt daarnaast ook over lerarenopleidingen in Brugge en Torhout.

Het gebouw staat op de hoek van de Etienne Sabbelaan en de Sint-Denijseweg. Het telt 3 bouwlagen en 4000 m2 bouwoppervlakte. In het gebouw is er onder meer een aula voor 134 personen, een koffiehoek en 20 leslokalen. Op termijn komt er ook nog een ecologische tuin. Die tuin zal zich ontwikkelen tot een buurttuin zodat er interactie ontstaat met de omgeving. Het nieuwe gebouw heeft ook een open ondergrondse fietsenstalling met laadsystemen voor elektrische fietsen.