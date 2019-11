De Knokse glamourfotograaf Henk Van Cauwenbergh heeft in het casino in Knokke-Heist zijn nieuwste fotoboek voorgesteld.

In het casino in Knokke-Heist stelde Van Cauwenbergh zijn nieuwe fotoboek 'Mon Plat Pays' voor. Dat nieuwe boek is een combinatie van artistieke foto’s met beknopte teksten over bijzondere eetadresjes, leuke plekjes om te logeren en historische locaties. Voor de cover van zijn boek wist de Knokkenaar Delphine Boël te strikken. Bij het grote publiek is Van Cauwenbergh vooral bekend door zijn foto's voor de Showbizzkalender.