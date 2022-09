Nieuw dorpspunt in Zandvoorde opent de deuren

Zaterdag opende het nieuwe Dorpspunt in Zandvoorde zijn deuren. Dat is een ontmoetingsplaats voor de inwoners van het dorp die wordt uitgebaat door mensen van De Lovie vzw. Mensen uit de buurt kunnen er boodschappen doen en gebruik maken van enkele diensten dat het dorpspunt aanbiedt.

Meer en meer dorpen zoals Zandvoorde, een deelgemeente van Zonnebeke, zitten zonder buurtwinkel. Daarom is het de bedoeling dat het nieuwe Dorpspunt uitgroeit tot een bruisende plek met ruimte voor ontmoeting, boodschappen en diensten, maar vooral met veel ruimte voor elkaar. Zo is er ook een kleine bibliotheek in het punt ondergebracht en bieden lokale producenten hun goederen aan. De opening wordt gevierd met een Vlaamse kermis, kinderanimatie en verse wafels.

Het dorpspunt is een samenwerking tussen het gemeentebestuur en De Lovie vzw, een sociale organisatie voor mensen met een verstandelijke- of andere beperking. Mensen van De Lovie baten samen met hun begeleiders het dorpspunt uit. Zo hebben ze een warm contact met de inwoners van het dorp en een nuttige dagbesteding waarvan ze bijleren.

Het project kan ook rekenen op steun van Vlaanderen in het kader van ‘Zorgzame Buurten’.