Nieuw deel For Freedom Museum belicht Monty's legergroep uit WOII

In het For Freedom Museum in Ramskapelle bij Knokke-Heist is een nieuwe vleugel geopend rond de 21-st Army Group. Dat was een leger van ruim 600.000 soldaten onder leiding van Montgomery. Op het einde van de tweede wereldoorlog bevrijdde de 21 ste legergroep ook de Zwinstreek en Zeeuws...

Het For Freedom Museum in Ramskapelle is het werk van de gebroeders Jones. Hun vader was Normandië-veteraan en dat heeft hen aan het verzamelen gezet. Het museum kwam in tal van tv-programma’s en dat werkt. "We hebben een groei gekend van 35 procent. Daarom willen we niet stilzitten. De uitbreiding Monty's Men is een nieuwe uitdaging, maar er volgt meer", vertelt Danny Jones.

Authentieke voorwerpen

De nieuwe vleugel belicht het bevrijdingsleger van Montgomery dat vanuit Normandië verder oprukte. De voorwerpen, replica’s voertuigen en taferelen zijn authentiek of waarheidsgetrouw. Alle nationaliteiten van de geallieerde 21ste legergroep zijn hier samengebracht. "Zo hebben we een foto waar paarden door de Lippenslaan kuieren op 2 november 1944. Heel interessant is een soldaat met een lederen jas waar Mikey Mouse het hakenkruis bij z’n strot neemt", zegt Freddy Jones. (Lees verder onder de foto.)

Het For Freedom Museum in Ramskapelle bij Knokke-Heist is in het weekend open en tijdens de schoolvakanties elke dag.