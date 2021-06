Nieuw convenant voor duurzame visserij

De partners engageren zich om werk te maken van duurzame, kwalitatieve en verse lokale vis en dragen hiermee bij aan de doelstellingen van de Europese Green Deal. De ambities van het nieuwe convenant situeren zich op drie verschillende niveaus: beschermen van de natuurlijke en maatschappelijke omgeving, produceren en verwerken aan wal van de visvangst op zee, en consumeren en communiceren richting consument.

“Onze vissers staan in voor kwalitatieve vis van aan boord tot op ons bord. Samen met de partners hechten we een groot belang aan duurzaamheid," zegt minister Crevits. "Duurzaamheid op het vlak van visvangst maar ook op vlak van goede omstandigheden en veiligheid voor de bemanning en het correct informeren van de consument."

Visserij verduurzaamt

Met de twee afgelopen convenanten werden al tal van innovatieve projecten opgezet zoals het project ‘Valduvis’. De consument kiest steeds bewuster voor duurzame voedingsproducten. Om hieraan te beantwoorden, werd in juni 2018 de ‘Visserij Verduurzaamt’-erkenning gelanceerd op de veilklok in alle Belgische veilingen. Deze erkenning wordt toegekend aan rederijen die voldoende inspanningen leveren op vlak van duurzaamheid. Omdat ook de handel grote interesse had werd het systeem uitgebreid tot aankopers, verwerkers en alle betrokken tussenpersonen tussen het eerste verkooppunt en de consument.