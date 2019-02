Nieuw circulatieplan in stadskern Torhout komt eraan

Een éénrichting op de Markt van de Burg naar de Zuidstraat blijkt na een verkeersstudie een haalbare kaart. Met eenrichtingsverkeer op de Markt en het deels verplaatsen van parkeerplaatsen in de nabije omgeving brengt Torhout de plaats die de auto inneemt van 60% naar 29%. Er is dus meer ruimte voor fietsers en voetgangers, voor terrassen en evenementen, voor groen, zitplaatsen en een fontein. "Zo krijgt de Markt ruimte om een kwaliteitsvolle, gezellige verblijfplaats te worden voor de Torhoutenaar en de bezoeker", luidt het.

Zes straten

Parkeren zal deels langs de eenrichtingsstraat op de Markt mogelijk zijn of in de onmiddellijke omgeving. Er zullen voldoende beschikbare parkeerplaatsen zijn voor kortparkeren, handel, horeca en de bewoners. De gekozen circulatie gaat van noord naar zuid over de Markt. Zes straten krijgen eenrichtingsverkeer voor auto's: de Zwanestraat, Markt, Zuidstraat, het eerste deel van de Rijselstraat tussen Zuidstraat en Kortemarkstraat, de Stationsstraat en een deel van de Hofstraat. Fietsers kunnen overal in beide richtingen fietsen.

In de eenrichtingsstraten straten komt ruimte vrij voor ruime toegankelijke voetpaden, een afzonderlijke rijstrook voor fietsers in tegenrichting, groen en parkeerplaatsen. Via dit plan krijgen de invalswegen naar de binnenstad het verkeer evenwichtig binnen. En wie Torhout bezoekt, wordt automatisch naar de parkeerplaatsen aan het station en de buurt van de Markt geleid.

Stadskernvernieuwing

Bij de stadskernvernieuwing zullen ook versleten rioleringen vervangen worden. Na de Gitsstraat en de Hertog Van Arenbergstraat, is het de beurt aan de Rijselstraat (Tinnenburgstraat tot Kortemarkstraat) en de Kortemarkstraat zelf. "De ontwerpers kunnen met de genomen beslissingen de concrete straten gaan ontwerpen", zegt Elsie Desmet, schepen van mobiliteit. Voetgangers- en fietslijnen worden in een ontwerp geplaatst en we werken verder aan een parkeerbeleid dat met deze circulatie samengaat. Ook de rijroutes voor openbaar vervoer worden bekeken. Het eerstvolgende project situeert zich in de Kortemarkstraat en Rijselstraat vanaf de Tinnenburgstraat naar Zuidstraat. Eens deze plannen concreet, worden die opnieuw aan de lokale bewoners en de inwoners van Torhout voorgesteld. Dat staat gepland in maart - april.