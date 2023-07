Nieuw centrumbusje voor Brugge door minder bussen van De Lijn

Vanaf vandaag is het nieuwe vervoersplan van De Lijn van start gegaan, waardoor de bussen minder door het centrum zullen rijden dan normaal. De stad Brugge komt met deze kleine centrumbussen als oplossing.

Elektrisch busje

De centrumbus kan 22 passagiers meenemen en is uitgerust met airco en gratis wifi. De haltes worden zowel op een beeldscherm als met geluid aangekondigd. Het kleine elektrische busje zou een perfecte aanvulling zijn omdat er slechts twee lijnen van grotere bussen door het centrum gaan.

Grote som geld per jaar

Desondanks het de perfecte aanvulling zou zijn voor Brugge, kost het busje de stad 800.00 euro per jaar. De shuttle is niet de einge meerkost als gevolg van het nieuwe vervoersplan. Het stadsbestuur van Brugge bereikte ook nog een akkoord met De Lijn om een extra lijn in te leggen richting Zeebrugge, via Lissewege en Zwankendamme. Dat kost de stad ook nog eens 150.000 euro per jaar.