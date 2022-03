Nieuw Brugs boekenfestival FAAR stelt 'dwars door lage landen' voor

Voor wie in de voetstappen van Arnout en zijn twee kompanen de tocht wil doen is er nu het boek 'Dwars door lage landen'. Het is een praktische gids vol tips en tricks met avontuur van het toeval, want onderweg weet je nooit wie er je pad kruist.

Arnout Hauben is één van de vele auteurs die dit weekend op FAAR een plaatsje kreeg. Het nieuwe boekenfestival pakte uit met een zee van activiteiten verspreid over de hele stad. De organisatoren mikten bewust niet op een beurs. Door het concept over meerdere dagen te spreiden trokken bezoekers de hele stad door. Het boekenfestival had voor de eerste editie gemikt op zo’n vierduizend bezoekers. Non-fictie is een breed genre dat blijkbaar heel wat lezers aanspreekt.