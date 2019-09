Nieuw in Brugge: The Student Village

Met bijna 10.000 studenten profileert Brugge zich meer en meer als studentenstad. Nieuw dit academiejaar is The Student Village, een studentenhuis waar jongeren samen kunnen studeren en genieten van hun studententijd.

De stad heeft 2,7 miljoen euro geïnvesteerd in de renovatie van het gebouw in de Hauwerstraat. Vroeger was het een politiekantoor. Binnen zijn er vergaderruimten en beneden hebben de oude cellen plaats geruimd voor een feestzaal. The Student Village moet een ontmoetingsplaats worden voor alle studenten in Brugge.

"Het is een plaats waar er kan gewerkt worden voor school. Maar even goed een plaats om activiteiten te organiseren. Ik denk aan een quiz of een cantus. Zolang het maar door en voor studenten is", weet schepen van jeugd Mathijs Goderis.