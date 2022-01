Nieuw boekenfestival FAAR haalt 50 non-fictieschrijvers naar Oostende

FAAR, zo heet het nieuwe boekenfestival dat in maart aanmeert in Oostende. Meer dan 50 schrijvers uit binnen- en buitenland zullen afzakken naar De stad aan zee. Faar moet een driedaags feest van de letteren worden, met de focus op non-fictie. "Omdat het vaak een beetje een ondergeschoven kindje is in de literatuur en het aanbod is zo geweldig", zegt Guinevere Claeys. "We hebben een heldere keuze gemaakt voor non-fictie vanuit de rode draad in ons programma: we denken over morgen. We heten Faar zoals de vuurtoren, we willen een lichtbaken zijn, een wegwijzer."

Literair voorjaar

Oostende heeft al een filmfestival en in de zomer is er ook theater aan zee. Met ‘Faar’ als boekenfestival trekt de stad in het voorjaar meer dan ooit de literaire kaart. Want er is ook al Liefde tussen de Lijnen, en de proclamatie van de tweejaarlijkse poëzieprijzen en de Boon-prijzen.

Het nieuwe boekenfestival telt ook meer dan zestig activiteiten en dat op tien verschillende locaties.