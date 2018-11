Journalist Valentijn Dumolein en fotograaf Lodewijck De Decker stelden hun boek Zusters voor in Izegem. Het resultaat is een fotojournalistiek project over het kloosterleven.

Dumolein en De Decker trokken voor het boek langs bij vijf kloosterordes in de regio Roeselare. “We wilden een soort eerbetoon brengen aan het feit dat de zusters aan de basis liggen van het onderwijs, de ziekenzorg en de ouderenzorg. Veel mensen zijn dat vergeten”, legt Dumoulein uit. In totaal werkten 15 zusters mee aan het project.



Naast het boek is er vanaf volgende week dinsdag ook de tentoonstelling ‘Zusters’ in de Sint-Jozefskliniek in Izegem.