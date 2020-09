Nieuw boek Rik Remmery pleidooi tegen besnijdenis op minderjarigen

Met zijn boek ‘laat de jongens beslissen’ wil hij het punt op de politieke agenda zetten. Volgens Remmery is een besnijdenis in 99 procent van de gevallen zinloos. De gewezen ondernemer hoopt dan ook dat ziekenhuizen stoppen met het uitvoeren van alle niet-medische besnijdenissen.

"Het mag nergens gebeuren"

Rik Remmery, ex-politieman en ondernemer kwam in 2004 in een mediastorm terecht. Een onbekende eiste met dreigbrieven het ontslag van één van de medewerksters van zijn delicatessenbedrijf, omdat ze een hoofddoek droeg. Met zijn boek ‘laat de jongens beslissen’ ijvert hij voor een verbod op besnijdenissen bij minderjarige jongens, voor meisjes is dat er al.

"Het gebeurt in ieder ziekenhuis. Ook in de privésfeer: de keuken. Het mag nergens gebeuren. Je mag geen tattoo zetten op een kindje van vijf of tien. Dat is verboden, maar je mag wel de voorhuid afsnijden. Als je de hond de oren gaat bijsnijden krijg je een boete van 3000 euro. Ik wil maar aantonen: besnijdenissen bij minderjarige jongens moet verboden worden