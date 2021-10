Nieuw beursgebouw in Brugge nog in december in gebruik

Het nieuwe beursgebouw in Brugge wordt nog in december in gebruik genomen. Dat heeft schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem gezegd op de voorstelling van de heraangelegde straten en omgeving van het beurs-, meeting- en congrescentrum.

Volgens burgemeester Dirk De fauw (CD&V) zijn er al heel wat aanvragen binnen om zaken te organiseren in het gebouw.

In november 2015 nam het stadsbestuur de beslissing om een nieuw beurs- en congresgebouw te bouwen. Nu, zes jaar later, bevinden de werkzaamheden zich in de laatste rechte lijn. De omgevingswerken zouden tegen eind november moeten klaar zijn. Het gebouw zelf zal net voor de kerstvakantie officieel worden geopend.

De eerste congressen zijn gepland voor begin 2022. De interesse voor het nieuwe beursgebouw is groot. "De aanvragen komen al maanden vlot binnen. Nu de bouwfase wordt afgerond, zien bedrijven en organisatoren de talloze mogelijkheden om hier zaken te organiseren. Er lopen ook samenwerkingen met stakeholders zoals Voka, KU Leuven en de haven van Zeebrugge waaruit events zullen voortvloeien", aldus De fauw.

Naast het nieuwe gebouw, wordt de omgeving grondig aangepakt. "We willen de omgeving waterrobuust maken en hebben daarom voorzien in gescheiden rioleringen. Ook hebben we de bestaande beuken proberen bewaren tijdens de werken. Verder voorzien we extra boomvakken", aldus schepen Mercedes Van Volcem.

Bekijk ook: