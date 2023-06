Nieuw bereikbaarheidsplan van start in Oostende

In de Oostendse binnenstad treedt vandaag het nieuwe bereikbaarheidsplan in werking. De stad wil vooral het zoekverkeer en het kriskras door het centrum rijden aan banden te leggen.

Voortaan verdelen twee grote assen de Oostendse binnenstad in vier zones. Daarin is er vooral meer plaats voor voetgangers en fietsers. Zo zijn er enkele straten van rijrichting veranderd en zijn enkele belangrijke straten zoals de Hendrik Serruyslaan en de Sint-Sebastiaanstraat vanaf vandaag voetgangerszone.

Handelaars reageren kritisch

Volgens het stadsbestuur moet het bereikbaarheidsplan vooral het zoekverkeer in de stad weren. Het nieuwe plan moet ook in het voordeel spelen van handelaars, al reageren zij kritisch. “Voor onze klanten is dat natuurlijk een moeilijkheid. Afhalen van skimateriaal, huurmateriaal, fitnesstoestellen, meubels van Lafuma is het wel heel moeilijk,” reageert Filip Deweert, die een sportwinkel uitbaat. Na de zomer wordt het plan geëvalueerd.