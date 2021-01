Nieuw bedrijvenpark op komst in Roeselare: Hexahub

Projectontwikkelaar Hexagon start binnenkort met de bouw van een nieuwe bedrijvencampus in Rumbeke: Hexahub.

De onderneming voorziet een kantoorgebouw van 3.000 vierkante meter en 28 units voor kmo's verspreid over vier gebouwen. Die units zijn bedoeld voor ateliers en/of opslag. Ook Hexagon zelf zal haar hoofdkantoor in onder brengen. Hexahub ligt in de onmiddellijke nabijheid van de E403 op nieuw Abele Zuid.

Straks meer