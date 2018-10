Niet Roland, wel Gauthier Defreyne burgervader van Gistel

In Gistel is huidig burgemeester Bart Halewyck (CD&V) naar de oppositiebanken verwezen na de overwinning van de liberaal Roland Defreyne.

Die laatste haalde ook bij de vorige verkiezingen de meeste stemmen binnen voor zijn partij, maar werd aan de kant geschoven door een coalitie van CD&V, sp.a en N-VA. Maar dat scenario is verleden tijd, want Open Vld gaat nu in zee met diezelfde bestuurpartners.

Voorakkoord

Twee jaar geleden werd Open Vld benaderd door CD&V om een nieuwe coalitie te smeden. Dat betekende dat de liberalen hoogstens 3 schepenzetels konden krijgen en niet de burgemeesterssjerp. Maar door problemen binnen de meerderheid werd de partij dit jaar ook gecontacteerd door sp.a en N-VA die zijn partij de sjerp en drie schepenzetels beloofden. De liberalen gingen daarop in, maar dat betekende dat Roland Defreyne geen mandaat kon opnemen omdat hij een geschreven voorakkoord had met burgemeester Halewyck. Daarom is beslist om de sjerp door te geven aan de verkozene met het tweede grootste aantal voorkeurstemmen en dat in Gauthier Defreyne die er 1.282 haalde.

De Open Vld kan dus rekenen op de sjerp en drie schepenzetels voor Dries Depoorter, Geert Deschacht en Ann Bentein. Wim Gevaert wordt voorzitter van de gemeenteraad. Michel Vincke van sp.a wordt schepen, net als Wim Arnoudt van N-VA. Roland Defreyne, die vandaag 65 wordt, neemt afscheid van de actieve politiek.

