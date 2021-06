Niet overal evenveel enthousiasme voor EK op groot scherm

De EK-gekte lijkt stilaan op gang te komen, maar toch zal de sfeer anders zijn. Fairs & Events in Waregem gaat er voor, terwijl Duivels Kortrijk de handdoek in de ring gooit. Kortrijk pakt trouwens uit met eigen regels voor wie iets organiseert.

Chris Baert van Fairs & Events Waregem en ook directeur van de Expo is nu al enthousiast. Op het terrein naast Waregem Expo kan je straks de matchen van de Rode Duivels op groot scherm volgen. Reserveren per tafel van vier is de boodschap. Dat is voorlopig niet rendabel, maar ze hopen op een versoepeling vanaf 1 juli, waarbij dan 2.500 supporters buiten wél kan.

Leeg Schouwburgplein

Het schouwburgplein in Kortrijk blijft dan weer voorlopig leeg. De organisatie achter Duivels Kortrijk ziet zo'n klein voetbaldorp niet zitten. Kortrijk pakt trouwens uit met een eigen EK-kader. Bij een Voetbaldorp is er sowieso een volledig protocol, maar er is ook een ruime meldingsplicht.

Veurne en Koksijde

Veel andere van die organisatoren van EK-wedstrijden op groot scherm krabben zich toch wel even in de haren. EK-dorpen uit de grond stampen lijkt in deze coronaperiode toch een stuk complexer dan gedacht. Vooral de vrees of de opbrengsten echt wel de moeite lonen is een zorg. In Koksijde en Veurne zijn het de lokale voetbalcubs die de feestmomenten coronaproof willen organiseren.

In Veurne wil tweedeprovincialer KSV van het EK en de prestaties van de Rode Duivels een volksfeest maken. Vanaf 12 juni willen ze op het voetbalplein een groot scherm zetten en 400 mensen ontvangen. Makkelijk verloopt de organisatie niet. De omzendbrief van de minister van Binnenlandse Zaken zorgt voor wat kopzorgen. Secretaris KSV Veune Pieter Kesteloot: "Het struikelblok is de drank. Moeten we opdienen of kunnen mensen afhalen aan de bar? Als we echt moeten serveren staan we voor een grote uitdaging."