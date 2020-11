Niet met vakantie? Reisbureau Poperinge heeft creatief alternatief

Hoe kan je creatief ondernemen, ook als het slecht gaat in je sector? Een reisbureau in Poperinge zocht en vond een alternatief. Normaal organiseren ze avontuurlijke groepsreizen. Maar nu dat niet kan bedachten ze een gezelschapsspel. Over reizen, natuurlijk.

Jeroen en Eveline bouwden op 10 jaar tijd het succesvol reisbureau Uniquest Travellers uit in Poperinge. Maar dan kwam het coronavirus. De hele sector wordt ongemeen hard getroffen. Geen enkele reis meer, grenzen gaan dicht en inkomsten vallen helemaal weg.

"We wilden actief blijven, we wilden ons bedrijf blijvend in de markt zetten", zegt Jeroen Cauwelier. "We wilden ook aan onze medewerkers, die nu allemaal in tijdelijke werkloosheid zitten, tonen dat we willen blijven doorgaan. Zo zijn we tot die openlucht-escapegame gekomen."

"Alles omgooien"

Maar liefst 800 mensen nemen deze zomer deel aan een avontuurlijk escapespel dat het bedrijf uit de grond stampte. Als tegengif tegen de coronacrisis. En als wereldreisbureau een familiespel organiseren, dichtbij in de buurt. Niet eenvoudig.

"Je moet vanuit het niets terug iets gaan maken. We zijn gewoon met groepen om te gaan en voor hen iets te organiseren. We probeerden alles samen te gooien en daar iets van te maken dat coronaproof was en in openlucht, en leuk en origineel."



Het is een schot in de roos. Maar nu komt de winter en de reissector zit nog steeds compleet op droog zaad. Jeroen en Eveline zijn nu klaar met een nieuw fascinerend gezelschapsspel voor gezinnen die virtueel willen reizen.

"Dit is een testdoos. Deze week wordt alles geproduceerd. Onze eerste 150 exemplaren zijn klaar. En die zijn al allemaal verkocht. En we hopen naar de feestdagen toe nog wat extra oplage aan de man te kunnen brengen."