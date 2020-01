59 zakken PMD, 44 zakken restafval, 180 flessen en nog enkele grote stukken. Dat is de buit zwerfvuil die de groendienst van Pittem heeft verzameld in twee weken tijd.

'Zowat 2 keer per jaar gaat de groendienst van Pittem op pad om zwerfvuil op te ruimen in de gemeente', vertelt milieu-ambtenaar Carl Couckuyt. En dit is de buit van de eerste opruimactie dit jaar. 'Confronterend, dat zeker, en we hebben de foto van het resultaat dan ook verspreid op sociale media. De bedoeling is om mensen zoveel mogelijk te sensibiliseren', zegt Couckuyt nog.