De eindejaarsperiode is niet voor iedereen even leuk. Denk maar aan ouderen en alleenstaanden. Gelukkig bieden vrijwilligers op veel plaatsen een kerstdiner aan, zoals in Gistel. Daar vindt het feestje intussen al voor de vijftiende keer plaats. Vandaag kwamen er 145 mensen op af.

Het Kerstfeest in het centrum Zomerloos is dus al jaren een begrip in Gistel. Alle alleenstaanden vanaf 60 jaar en oudere koppels waren er tegen de middag uitgenodigd voor een gezellig feestje tot in de late namiddag. Het zijn dagen dat niemand alleen op de wereld wil zijn.