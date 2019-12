Niels Destadsbader niet in Sportpaleis maar in Ghelamco Arena

Niels Destadsbader wil volgend jaar optreden in de Ghelamco Arena in Gent en niet in het Antwerpse Sportpaleis. Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

Dat optreden moet het eerste popconcert in het Gentse voetbalstadion worden, schrijft de krant. Vorige maand gaf Niels Destadsbader nog drie uitverkochte shows in het Sportpaleis, goed voor 54.000 bezoekers.

Via Instagram kondigde Niels begin deze week aan dat hij broedt op iets nieuws. En dat zijn de plannen voor een optreden in de Ghelamco Arena, weet Het Laatste Nieuws. In de Ghelamco Arena is er plaats voor 17.000 toeschouwers.

Tijdens het WK in Brazilië waren er daar al eens optredens maar toen zijn er problemen geweest met schade aan de grasmat. Nu zijn er blijkbaar plannen om de grasmat te vervangen en dus zou een evenement voor die vervanging nog kunnen.

