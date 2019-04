Niels Destadsbader maakt single voor Kom op tegen Kanker

'Door jou' werd geschreven door Miguel Wiels en Niels Destadsbader van het creatief huis Les Flamands. Sarah Bettens, Paul Michiels en Niels Destadsbader staan in voor de zang. Paul Michiels speelt ook mondharmonica.Tom Lodewyckx stond in voor de productie. 'Door jou' zal dienen als campagnelied voor 30 jaar Kom op tegen Kanker. De single is te koop via iTunes. De opbrengst gaat naar Kom op tegen Kanker.

Niels Destadsbader: "Door het werk van dokters en verpleegkundigen is mijn papa genezen"

“Drie jaar geleden vertrok mijn papa voor een onschuldig bezoek naar de dokter. Een tijdje later stelden ze vast dat hij prostaatkanker had. Door het zorgvuldige werk van dokters en verpleegkundigen heb ik mijn papa nog en is hij intussen genezen. Maar veel mensen hebben dat geluk niet. Iedereen die zich elke dag inzet om deze vieze ziekte uit veel levens te bannen, verdient dan ook een grote Dankjewel.”