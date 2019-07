Niels Destadsbader krijgt Gulden Spoor

Niels Destadsbader uit Deerlijk kreeg de onderscheiding op 5 juli tijdens de academische zitting van de stad Brugge ter gelegenheid van de Vlaamse feestdag.

An De Moor, voorzitter van de 11-daagse Vlaanderen Feest!, licht de prijs toe: “Niels Destadsbader is een fenomeen. Als je op je dertigste met Nederlandstalige muziek twee keer het Sportpaleis uitverkoopt en er meteen twee nieuwe aankondigt: dan ben je straf bezig. En omdat het publiek over de meeste MIA’s beslist, is het bovendien zonder meer indrukwekkend dat Niels dit jaar zelfs met 5 MIA’s de grote slokop was. Niels is bovendien om nog veel andere redenen een fenomeen: hij zingt niet alleen al heel zijn leven, hij acteert, presenteert én spreekt vloeiend West-Vlaams alsof het niets is. Ongelooflijk!”