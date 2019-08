Niels Destadsbader kaapt ook Radio 2 Zomerhit 2019 weg

Voor de 45ste editie van de begeerde trofee van Radio 2 waren tien nummers van Vlaamse artiesten en groepen genomineerd. Naast vijfvoudig winnares Belle Perez (Indirectas), Niels Destadsbader (Mee naar boven), Dana Winner (Waar je ook bent), Hooverphonic (Looking for stars), Kommil Foo (Stilte na de storm), Laura Tesoro (Thinking about you all the time), #LikeMe (Vlaanderen m'n land), Mathias Vergels (Helena), Metejoor (Horizontaal) en Regi feat. Jake Reese & OT (Summer Life).

Via televoting had het publiek de keuze volledig in de hand. Dertig jaar nadat Koen en Kris Wauters met Clouseau voor 'Anne' de Zomerhit-trofee wonnen, mochten ze de prijs aan Niels Destadsbader overhandigen. Aan de vuurtoren werden ook de Radio 2-muziektrofeeën uitgereikt. In de categorie soloartiest won Mathias Vergels, de #LikeMe-cast uit de populaire Ketnet-jeugdserie werd gehuldigd als beste groep en de prijs voor de doorbraak was voor IBE, de laureaat van de jongste "The Voice van Vlaanderen".