Niels Destadsbader grote winnaar van de MIA's

Niels Destadsbader is donderdag tijdens de uitreiking van de MIA's als grote winnaar uit de bus gekomen. Hij wist maar liefst vijf nominaties te verzilveren: die van Album, Nederlandstalig, Pop, Solo man en Vlaams populair.

Via zijn Facebookpagina reageerde Niels Destadsbader uit Deerlijk dan ook erg tevreden en vol ongeloof.

Nog West-Vlamingen in de prijzen

De felbegeerde MIA voor Hit van het jaar ging naar BLØF feat. Geike Arnaert (uit Poperinge) voor hun hit "Zoutelande".

The Scabs (uit Oostende) kregen tot slot uit de handen van Herman Brusselmans een Lifetime Achievement Award als bekroning voor hun indrukwekkende veertigjarige muzikale carrière.

De MIA's werden dit jaar al voor de twaalfde keer uitgereikt. De muziekkenners van de Vlaamse radio- en tv-zenders en van de geschreven pers selecteerden per categorie vier genomineerden. Voor de start van de show waren alles samen 35 groepen en artiesten genomineerd. De presentatie was in handen van Peter Van de Veire, Otto-Jan Ham, Siska Schoeters en Brahim.