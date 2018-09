Niels Bruynseels wint vijfsterrenjumping Waregem

Hindernissen van 1m50, 14 stuks, goed voor 17 sprongen. Dit is echt een vijfsterrenjumping met allure. Onder andere Ludget Beerbaum en Edwina Tops Alexander tekenden present in Waregem.

In totaal zullen tien combinaties de barrage halen. Scott Brash ook en nog twee Belgen, heel knap. Nicolas Philippaerts en Niels Bruynseels. België heeft zo drie deelnemers in de barrage, op tien, om deze eerste vijfsterrenjumping te winnen. Het is uiteindelijk Niels Bruynseels die in 39.85 de vijfsterrenjumping wint.