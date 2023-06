Nico Mattan gaat met boek 'over de Schreve'

Het Belgisch Kampioenschap Wielrenner passeert zondag door het Heuvelland, en dat klinkt als muziek in de oren van oud-prof Nico Mattan. Hij is verliefd op het landschap langs de Schreve, zijn favoriete trainingsparcours ook.

Tijdens die tochtjes ging hij wel eens binnen in een van de vele volkscafeetjes in de Westhoek. Nu heeft hij die gebundeld in een boekje, 'Mattan over de Schreve'. Eén van die cafeetjes is volkscafé het Hazekasteel in Nieuwkerke, bij Maaitje. Nico Mattan: "Een café wordt gemaakt door de cafébaas. Als je een cafébaas hebt die achter zijn toog voortdurend bezig is met zijn gsm, dan kom je niet meer terug."

(lees verder onder de foto)

Mattan kent de streek op zijn duim. Hij kwam hier vroeger altijd trainen, en nu komt hij voor zijn job bij een brouwerij. Zijn vele foto's op Instagram gaven de aanzet tot een boek met de mooiste kroegen van de Westhoek. Over de Schreve, zowel in Frankrijk als in Vlaanderen. "Dat heb je niet in Antwerpen of Limburg. Hier heb je nog van die oude, bruine kroegen, die al vijftig jaar bestaan. Zoals Maaitje in het Hazekasteel, of Lena van de Helleketel. Van die bruine kroegen, dat is altijd mijn passie geweest. Mijn pa was ook bierhandelaar, dus ik heb het met de paplepel binnengekregen. Ik ben geboren tussen de bierbakken."

(lees verder onder de foto)

'Mattan over de Schreve' heeft een handig kaartje. Daarmee kun je een fietstocht van 70 kilometer maken langs de mooiste kroegen in de Westhoek. Misschien stop je dan wel best niet overal.