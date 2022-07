Nick Ervinck stelt tentoon in kerk van Sint-Pieters-Kapelle

Gemuteerde aardbeien en paprika's, onderwaterplanten, organische sculpturen: kunstenaar Nick Ervinck stelt ze voor het tweede jaar op rij tentoon in de kerk van Sint-Pieters-Kapelle, bij Middelkerke. Ervinck is vooral gekend van zijn felgele sculpturen en computerwerk.

De middenbeuk van de kerk in Sint-Pieters-Kapelle wordt volledig ingepalmd door twee reusachtige sculpturen. Vorig jaar werden ze tentoongesteld in een kasteel in Finland, waar maar liefst 84.000 bezoekers langskwamen.

"Het ene werk is Alsumvit, het is een gigantisch skelet dat half verzonken is. Het is een sculptuur die speelt met de referenties van de beeldhouwkunst en abstracte beeldhouwers als Hans Arp en Henry Moore. Het is een sculptuur met een schilderkundige huid die op die manier de dialoog aangaat met de schilderkunst en de beeldhouwkunst", vertelt kunstenaar Nick Ervinck.

"Bezoekers prikkelen"

Het tweede werk wordt op een paal gepresenteerd, zoals Afrikaanse maskers tentoongesteld worden. Het heeft iets van een schelp, met wat fantasie herken je er een gezicht in. "Ik wil bezoekers prikkelen, suggesties geven en de fantasie van de mensen stimuleren."

De wondere wereld van Nick Ervinck is nog tot eind augustus gratis te bezoeken.