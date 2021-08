NH90 helpt bij reddingsactie migranten in Kanaal

Veertig migranten die vandaag in een gammele boot het Kanaal wilden oversteken van Frankrijk naar Engeland, zijn in het Nauw van Calais gered door onder meer een helikopter van het Belgische leger.

Dat meldt de Franse maritieme prefectuur. Het centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (Cross) van Gris-Nez werd donderdag rond 10.00 uur opgeroepen door het cargoschip Elena met de melding dat een schip met een veertigtal opvarenden in nood verkeerde op zee, op 24 kilometer van Duinkerke.

Het Cross heeft meteen een aantal ploegen ingezet, onder meer een NH90-helikopter van het Belgische leger in Koksijde. Die laatste had als taak om de locatie van het schip door te geven aan het Cross. De bemanning van de helikopter gaf ook nog mee dat het betreffende schip aan het zinken was en pikte verschillende opvarenden op, om ze vervolgens te droppen op de Flamant, een schip van de Franse marine dat dienstdoet als reddingsschip, en op vissersboten in de buurt.

Uiteindelijk bracht de Belgische legerhelikopter een bewusteloze migrant naar het ziekenhuis van Calais. De rest werd naar Duinkerke gebracht en overgeleverd aan de politiediensten.