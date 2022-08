NH 90 levert nieuwe postzegels

Op de vijf postzegels staan toestellen die ingezet worden voor levensreddende noodhulp. De speciale uitgave is een eerbetoon aan de honderden militairen die bij dat soort operaties betrokken zijn. Kurt Verwilghen, Belgische luchtmacht: "Het is een vel met vijf vliegtuigen. Niet zo maar vliegtuigen ze hebben allemaal een humanitaire rol opgenomen in het verleden. Ik denk daarbij aan de C130, bekend van de droppings in de Sahel regio, maar ook aan de operatie Red Kite van vorig jaar, waarbij de evacuatie tussen Kaboel en Islamabad plaatsvond. Ook de Seaking die zoveel levens op zee heeft gered. De Merlin is één van de andere toestellen die op de vellen staat en vaak gebruikt wordt voor transport van organen.

De nieuwe postzegels kregen een waarde twee van bpost. Dat betekent dat één zegel volstaat om een gewone brief te versturen. Tegenwoordig worden nog maar weinig postzegels gekleefd. Het is vooral een hebbeding voor verzamelaars en de luchtmachtbasis Koksijde werkt daar aan mee. De Seaking wordt voor één dag een afstempelkantoor.