NH 90 ingezet bij reddingsactie, Frankrijk wil grenscontroles

Zondagmiddag is de NH90-helikopter vanuit de luchtmachtbasis van Koksijde ingezet bij een reddingsactie voor de Franse kust. De Franse autoriteiten schakelden de Belgische heli in voor een zoektocht naar een zinkende rubberboot met 38 migranten. Uiteindelijk konden alle opvarenden gered worden...

Deze namiddag werd alvast beroep gedaan op een Belgische NH90 tijdens een zoektocht naar een zinkende rubberboot met 38 transmigranten aan boord. Er werden twee vermisten teruggevonden zo'n tien mijl uit de Franse kust. Anderhalf uur later werd de rubberboot, die zich al in Engelse wateren bevond, zinkend teruggevonden. 10 drenkelingen werden opgepikt door een Frans marineschip, vijf anderen werden aan boord van de NH90 gehesen. De overige opvarenden werden uiteindelijk allemaal op het marineschip afgezet voor verdere medische behandeling. De meesten waren zwaar onderkoeld.

Politieke gevolgen

De gouverneur van West-Vlaanderen Carl Decaluwé is verbaasd over de uitspraken van de Franse minister van Binnenlandse Zaken omtrent de migratieproblematiek. Volgens de gouverneur is het een breed probleem dat niet enkel tot ons land terug te brengen is.

De Franse minister van Binnenlandse zaken Gérald Darmanin verklaarde zaterdag dat hij gevraagd heeft om extra toezicht langs de Belgische grens. Volgens Darmanin komt 50 procent van de migranten die vanuit Calais of Duinkerke willen oversteken naar het Verenigd Koninkrijk, uit België. "Onjuist", zegt gouverneur Decaluwé. "Het probleem is veel diverser. Ja, er komen mensen vanuit België, maar evengoed vanuit Frankrijk, Duitsland of Nederland. Het gaat hier om een algemeen probleem en mensensmokkelaars worden telkens slimmer."

Inzetten op gemeenschappelijke acties

Volgens Decaluwé zijn grenscontroles bovendien niet de juiste oplossing. "Er moet een structurele en brede oplossing komen. Gemeenschappelijke acties, zoals we vrijdag nog hebben besproken op een overleg in Duinkerke, lijken mij eerder een oplossing."