Neurochirurg AZ Delta over ongevallen met speedpedelecs: 'Heb wat respect voor elkaar op de weg'

Het aantal ongevallen met speedpedelecs is vertwintigvoudigd in onze provincie. Een neurochirurg van AZ Delta in Roeselare pleit voor betere fietspaden en respect tegenover andere weggebruikers.

In de laatste vijf jaar is het aantal ongevallen met speedpedelecs van 4 naar 80 gestegen. Op de afdeling neurochirurgie van het AZ Delta in Roeselare krijgen ze wekelijks slachtoffers van fietsongevallen binnen. Ook vaker fietsers met speedpedelecs. Toch ligt het aantal ongevallen met een gewone fiets hoger.

"Voor ieder ongeval met een speedpedelec zien we minstens 20 tot 25 ongevallen met de gewone fiets. Zeker in de zomermaanden zien we wekelijks één of meerdere fietsongevallen met een impact die soms heel beperkt is, maar ook jammer genoeg dramatische situaties met langdurige revalidatie en blijvende hersenletsels", zegt neurochirurg Dimitri Vanhauwaert.

Minder zware hersenletsels

Bij het gebruik van een speedpedelec is een speciale helm verplicht. Er zijn daarom minder zware hersenletsels na een ongeval. "Omdat die speedpedelecs vaak betrokken zijn bij aanrijdingen zien we meer breuken van de armen, benen, heupen en het bekken."

Vanhauwaert pleit voor bredere en betere fietspaden. Maar vooral, om wat meer rekening te houden met elkaar in het verkeer. "Ik denk dat het belangrijk is om alle weggebruikers te sensibiliseren dat men niet alleen op de weg is. Dat er ook nieuwe weggebruikers zijn. Dat we met elkaar moeten rekening houden en anticiperen en een defensieve houding aannemen. Dan denk ik dat verschillende ongevallen zullen vermeden worden."