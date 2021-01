Net open, maar nu al mikpunt van vandalisme

Pas afgelopen maandag geopend, en nu al is de ecotunnel in Marke het mikpunt van vandalen.

Verschillende toegankelijkheidsbordjes zijn afgekraakt of bespoten met graffiti. Da's niet voor het eerst, want ook voor de officiële opening van afgelopen maandag gebeurde dat al. Jan Allegaert van het Agentschap Natuur en Bos reageert ontstemd: 'We hebben de politie ingelicht, we kunnen niet anders dan de boel opruimen en herstellen. En dan is het hopen dat het niet meer gebeurt.' (lees verder onder de foto)

Ecotunnel

De nieuwe ecotunnel aan het Preshoekbos in Marke is de eerste in West-Vlaanderen. Grote en kleine dieren kunnen zich zo veilig onder de snelweg E403 verplaatsen. Het is een project van de Stad Kortrijk, samen met de Vlaamse Agentschappen Wegen en Verkeer (AWV) en Natuur en Bos (ANB).

