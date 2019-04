Net geen half miljoen toeristen tijdens paasvakantie in Brugge

Dat zijn er 12% meer dan in de paasvakantie vorig jaar, dat ook al een gelijkaardige stijging kende.

"Zowel het dagtoerisme als het verblijfstoerisme doen het beter dan in 2018", zegt schepen van toerisme Philip Pierins. "De tweede week schatten we behoorlijk drukker in dan de eerste week, niet onlogisch met het drukke verlengde weekend van Pasen als afsluiter van de vakantieperiode".

Het verblijfstoerisme in Brugge is voor 80% van buitenlandse oorsprong. De naar schatting 65.000 verblijfstoeristen, een kwart meer dan vorig jaar, zijn goed voor meer dan 100.000 overnachtingen.

Paasvakanties van buitenlanders gespreid

"We kijken alvast tevreden terug op de voorbije vakantieperiode. Vooral de groei in verblijfstoerisme is meegenomen en is een opsteker voor onze logiessector. Bovendien nemen de buurlanden gespreid vakantie. De Nederlanders hebben pas eind april vakantie en de Parijse regio die belangrijk is voor Brugge heeft het paasweekend als start van haar vakantie. De balans voor deze paasperiode oogt dus zeer positief,” besluit de schepen.