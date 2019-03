Nepcontroleurs stelen bij bejaarden met list

De feiten speelden zich onlangs af in een appartementsgebouw op het President Rooseveltplein en de Aalbeeksesteenweg in Kortrijk. In beide gevallen kwam er een man langs om te zeggen dat er problemen waren met het water. Daarom had hij de opdracht gekregen om het hele appartement te controleren.

Deur op kier

Tijdens de rondgang in het appartement bleef de bewoner in de buurt van de nepcontroleur. Maar de voordeur was op een kier blijven staan, waardoor een kompaan van de dader het appartement kon betreden. De daders slaagden er op die manier in om in beide appartementen geld en juwelen te stelen. In een appartement werd ook nog de bankkaart van het slachtoffer gestolen.

Wie getuige was van deze feiten of meer info daarover heeft, kan dit steeds melden via 056 29 22 29 of via pz.vlas@police.belgium.eu.