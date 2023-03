Negentien katten (waarvan negen zwangere kattinnen) opgesloten in één wagen

De politie van Oostende heeft vorige week 19 katten aangetroffen in een wagen waarvan het raam op een kier stond. De katten zaten al een halve dag vast in de auto. De dieren zijn naar verschillende asielcentra in de buurt gebracht.

Vorige week al trof de politie de negentien katten aan in een wagen waarvan het raam op een kier stond. De feiten speelden zich af op dinsdag 7 maart maar konden, omwille van verder onderzoek, nu pas uitgebracht worden.

19 katten, waarvan 9 zwangere kattinnen

Omstreeks 13 uur liep die dag een melding binnen vanuit de wijk Konterdam dat er in een geparkeerde auto verschillende katten zaten. Eens ter plaatse stelde de politie vast dat er een raampje van het voertuig op een kier stond en de zetels op de achterbank plat waren gelegd. In totaal troffen de politiediensten maar liefst negentien katten aan, waarvan negen kattinnen nog eens zwanger waren. Het jongste dier was acht maanden oud, het oudste wordt geschat op drie jaar.



Na onderzoek kon de politie de eigenaar aantreffen, een vrouw van 49 jaar zonder vast adres. De katten zaten sinds de voorafgaande nacht in de auto. De politie vervatte alles in een proces-verbaal, het parket zal het voorval verder onderzoeken. De katten werden intussen naar drie erkende asielcentra gebracht, in Oostende, Brugge en Koksijde.



“Zonder uitspraak te willen doen over deze zaak, roepen we alle katteneigenaars op om hun diertje tijdig te steriliseren of castreren. Het kan schrijnende situaties vermijden. Trouwens, dit is sinds 31 augustus 2014 verplicht, samen met het chippen en registreren van het dier. Ook wie een kat verkoopt of schenkt, moet het eerst laten castreren of steriliseren. Die verplichting is er om eventuele overlast te vermijden, maar ook om het welzijn van de dieren te waarborgen”, meldt de politie van Oostende nog.