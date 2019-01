Negen woninginbraken in Sint-Eloois-Winkel en Gullegem

Op nieuwjaarsnacht zijn er in Sint-Eloois-Winkel en Gullegem op korte tijd negen inbraken geweest. Voor de rest werd het in West-Vlaanderen een vrij rustige nacht.

Het is een vrij rustige nieuwjaarsnacht geworden in West-Vlaanderen. Al moesten politie en brandweer verschillende keren uitrukken voor openbare dronkenschap, vechtpartijen en ongevallen met vuurwerk.

De politie noteerde de gebruikelijke gevallen van openbare dronkenschap en een handvol vechtpartijen. "De combinatie van alcohol, uitgaan en liefjes zorgt ervoor dat vrienden al eens op de vuist gaan", klinkt het bij de politiezone Arro Ieper. "Zowel in Poperinge als in Ieper hebben we toch verschillende keren moeten tussenkomen. Gelukkig ging het steeds om losstaande gevallen en waren de gevolgen nooit ernstig."

Reeks inbraken in Sint-Eloois-Winkel en Gullegem

In Sint-Eloois-Winkel en Gullegem vonden er op korte tijd een negental woninginbraken plaats. "Vermoedelijk hebben inbrekers geprofiteerd van de afwezigheid van bewoners. Het is spijtig dat we daarmee het jaar moeten afsluiten", vertelt Stefaan Vannieuwenhuyze van de politiezone Grensleie.

In Oostende werden eveneens twee inbraken vastgesteld en moest de politie een aantal keren de gemoederen bedaren bij vechtpartijen in de uitgaansbuurt. De campagne "Ik knal zonder vuurwerk ... omdat ik weet wat de gevolgen kunnen zijn" lijkt ook te hebben gewerkt, want de brandweer moest amper uitrukken.

In de Westhoek kreeg de brandweer twee oproepen kort na twaalf uur, meer bepaald voor weggelopen honden, en de zone Fluvia moest een brandje gaan blussen nadat een vuurpijl op een afvalhoop was beland.