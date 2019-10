Negen transmigranten uit vrachtwagen gehaald in Brugge

De lokale politie ontving zaterdagochtend een melding dat er transmigranten waren opgemerkt in een vrachtwagen. Ploegen van de Brugse politie en de federale wegpolitie snelden ter plaatse en brachten de vrachtwagen tot stilstand op de N31 ter hoogte van de Blauwe Toren.

"In de vrachtwagen, die op weg was naar de haven van Zeebrugge, werden negen personen aangetroffen die van Iraakse origine verklaarden te zijn", vertelt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. "Het gaat om negen mannen die in goede gezondheid verkeerden." Ze werden overgebracht naar de lokale politie in Brugge, waar het mobiele afhandelingsteam hun dossier zal behandelen.

Dienst vreemdelingenzaken

De mannen zullen daarna ter beschikking gesteld worden van de dienst vreemdelingenzaken. "Het blijft erg belangrijk om niet alleen de administratieve afhandeling te doen, maar ook te onderzoeken of er mensensmokkelaars bij het transport betrokken waren", stelt het parket. "Zo kunnen we informatie verzamelen die ons kan helpen in de strijd tegen criminele organisaties die zich met dergelijke praktijken inlaten."

Het mobiele afhandelingsteam werd speciaal opgericht om de mensensmokkel aan te pakken. Door de havens en de snelwegparkings vlakbij de grens is West-Vlaanderen erg aantrekkelijk voor heel wat transmigranten. In het Britse Essex werden onlangs nog 39 lichamen aangetroffen in een container die via Zeebrugge passeerde.

