In het woonzorgcentrum De Groene Verte in Merkem bij Houthulst zijn intussen 9 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Daar was dit weekend de Britse variant van het coronavirus vastgesteld.

Sinds de uitbraak van de Britse variant in het woonzorgcentrum liggen ook verschillende bewoners in het ziekenhuis, en het dodentol loopt dus ook op. De uitbraak in dit woonzorgcentrum was trouwens de aanleiding voor de massale tests in scholen in de buurt, maar de resultaten daarvan zijn nog niet bekend.