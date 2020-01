Bij een brand in Mariakerke bij Oostende zijn negen mensen uit een appartementsgebouw geëvacueerd. Mogelijk is het vuur aangestoken.

Het vuur ontstond gisteravond in de hal van de eerste verdieping in het gebouw in de Westlaan. Een bewoner kon het vuur al deels blussen, maar er hing nog flink wat rook. De hulpdiensten evacueerden de negen bewoners in het gebouw op dat ogenblik.

Het vuur ontstond voor de deur van een appartement. Het gaat dus mogelijk om brandstichting. Dat onderzoek loopt nu.