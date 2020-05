Negatieve coronatest als toegangspas

Wie op bezoek wil in een woonzorgcentrum van zorggroep Curando zoals Westervier in Brugge, wordt naar een negatieve test op het coronavirus gevraagd. Dat schrijft de krant Het Nieuwsblad.

Maar veel artsen weigeren om die tests af te nemen, omdat het ingaat tegen de richtlijnen van de overheid, zegt de krant.

"Geen brandende schuren binnenhalen"

“We vragen aan kappers en pedicuren, maar ook aan de bezoekers van onze centra voor dagverzorging, dat ze recentelijk negatief getest zijn”, zegt algemeen directeur Dirk Lips in Het Nieuwsblad.

“We willen geen brandende schuren binnenhalen. Als ik mijn moeder te goeder trouw naar zo'n dagcentrum stuur, wil ik niet dat er iemand anders in die groep zit die besmet is. Maar de weerstand van huisartsen is groot, waardoor het voor mij zeer moeilijk is om een rechtlijnig en onderbouwd beleid te voeren.”