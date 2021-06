Stad Roeselare geeft een negatief advies voor de verdere uitbreidingsplannen van het milieu-technologiebedrijf Desotec in Rumbeke bij Roeselare.

De stad geeft een negatief advies omdat de impact van de uitbreiding momenteel nog te weinig duidelijk is. Daarnaast hebben buurtbewoners meer dan 102 bezwaarschriften tegen de uitbreiding ingediend. Er is ook sprake van geuroverlast. Het is uiteindelijk de provincie die nu de knoop moet doorhakken.