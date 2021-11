Negatief advies voor moskee in Kortrijk

De provinciale omgevingsambtenaar heeft een negatief advies gegeven voor de realisatie van een moskee in Kortrijk.

De deputatie moet uiterlijk tegen 23 december beslissen over een vergunning. De moskee zou er komen langs de Brugsesteenweg in een voormalig pand van Bio-Planet en Dreamland. Maar daartegen rees verzet van buurtbewoners en het Vlaams Belang. De stad leverde eerder een vergunning af, de betrokken partijen gingen in beroep.

Wouter Vermeersch, fractieleider Vlaams Belang: “De ambtenaar verwijst, zoals de buurt en het Vlaams Belang, naar onder meer de verkeersveiligheid, de geluidshinder, de mobiliteitsimpact en de vele onduidelijkheden om de vergunning te weigeren. De megamoskee mag er niet komen daar gaan wij blijven op hameren”, besluit Vermeersch.

