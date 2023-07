Nederlandse politieagenten helpen collega's in Knokke-Heist

Deze zomer krijgt de politie van Knokke-Heist net als vorig jaar hulp van enkele Nederlandse collega’s. Gisteravond waren drie Nederlandse politieagenten voor het eerst aan het werk. In het verleden zorgden Nederlandse jongeren al eens voor overlast. De gemengde patrouilles, ook te paard of met...

In totaal hielpen drie Nederlandse agenten hun Belgische collega's in Knokke-Heist. In de kustgemeenten komen nogal wat Nederlandse jongeren op vakantie, en die maakten het in het verleden wel een te bont: Het gaat dan ondermeer over lawaai maken op straat, dronkenschap of wildplassen.

De Nederlandse agenten hebben ook paarden mee, en patrouilleren samen met de ruiters van de federale politie. De Nederlandse politie staat duidelijk dichter bij de jeugd. Zo is jeugdagente Maureen heel populair bij onze noorderburen door haar Tiktokfilmpjes.

De Nederlandse politie blijft nog tot 20 juli, de eerste nacht met de gezamenlijke patrouilles was er alvast één zonder problemen.