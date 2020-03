Hoewel essentiële reizen naar het buitenland in ons land verboden zijn, maakt het gemeentebestuur van Sluis zich zorgen over de talrijke Belgen die nog altijd de grens overgaan.

Aan de Nederlandse zijde wordt de laatste tijd strenger gehandhaafd. Zo heeft de Nederlandse politie aan de overgang met Retranchement vorig weekend een 1000-tal chauffeurs gevraagd om rechtsomkeer te maken indien ze melden dat ze enkel naar Nederland kwamen om te winkelen of een strandwandeling te maken.

Sluis heeft nu ook bijstand van de lokale politie Damme/Knokke-Heist gevraagd om de Belgisch/Nederlandse grens scherper te controleren. Er komt aan Belgische zijde geen permanente controle maar de grensovergangen zijn wel opgenomen in het algemene patrouilleschema van de lokale politie om de federale maatregelen te doen naleven.

Nederlanders niet langer welkom in Knokke-Heist en AZ Zeno

Burgemeester Graaf Leopold Lippens heeft ondertussen al duidelijk laten blijken dat hij een fervente voorstander is van een strengere controle maar dan vooral om te verhinderen dat onze noorderburen naar Knokke-Heist komen.

“Aangezien de Nederlandse overheid geen drastische maatregelen neemt om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan, willen we te allen prijze vermijden dat Nederlandse burgers onze bevolking komen besmetten", zegt burgemeester Lippens.

"Blijkbaar vindt de Nederlandse regering het nog altijd niet nodig om horecazaken te sluiten en kan de bevolking er nog altijd volop feestjes bouwen. Zolang we hier in ons land in een gevaarlijke Coronacrisis verkeren zijn Nederlanders dan ook absoluut niet welkom in onze gemeente en zeker niet in ons ziekenhuis waar alle mogelijke preventieve maatregelen zijn genomen om het virus buiten te houden zodat we ons kunnen voorbereiden op het ergste”.